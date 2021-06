Jesús Castro justifica su encontronazo con la prensa: "Estaba manipulado"

En la conversación, que fue subiendo de tono, el actor decía que le parecía “increíble” que la prensa acudiese al restaurante donde él estaba “solo a molestar”. “No he entrado en mi vida privada nunca, no lo voy a hacer ahora”, aseguraba. Poco después, y a pesar de que sus amigos intentaron cortar la conversación en varios momentos, Jesús Castro soltó lo que muchos medios han calificado de amenaza: “Si yo me enfado este señor no graba, te recuerdo que soy de Vejer. Puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada, pero también puedo no serlo”. En este vídeo que emitió Socialité puedes ver la escena completa.