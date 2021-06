Miren Ibarguren, Carlos Librado y Natalia de Molina, de 'Operación Camarón': "En comedia los límites son necesarios"

¿Existen límites en la comedia?

Una idea que comparte con Carlos Librado, que como humorista además de actor, considera que esos límites son “necesarios” para generar humor y contradicción . “Si no hubiese límites no habría nada con que contrastar, son necesarios porque te acercas a algo prohibido, pones un pie en el otro lado”, nos asegura.

Las diferencias entre el actor y su personaje

La experiencia es un grado y convertirte, por un tiempo, en una persona que no eres no es tarea fácil. Esa es la dificultad de los actores, dar vida a personajes que no tienen ningún tipo de relación con lo que son. "Yo voy tatuado, pero no del estilo que se tatúa 'El Lolo'. Lo que menos me acerca a él son los oros, la indumentaria...", nos explica el humorista.