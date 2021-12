Lola Herrera, reconocida con la Medalla de Oro de Valladolid con el voto en contra de Vox

Según el portavoz del partido en Valladolid, Vox "no puede" decir que sí a esta condecoración a su trayectoria como hija predilecta de la ciudad por unas declaraciones que ha definido como "muy duras" hacia sus votantes . La otra derecha del pleno, con José Antonio De Santiago-Juárez como representante del Partido Popular, ha mostrado su desacuerdo con esta decisión que no ha sido vinculante con el resultado final ya que "no se puede resumir en unas afirmaciones puntuales sobre un partido".

En estas palabras a las que hace referencia García Bartolomé, Lola Herrera expresó su desagrado ante el hecho de que estemos "dando marcha atrás en nostalgias de vida". "No sé qué le pasa a esa gente en la cabeza, pero le pasa algo", manifestó con enfado, reiterando su asombor por "que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado". Y en este grupo de votantes incluyó a la mitad de la población: "Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a Vox (...). Que sean tan poco agradecidas por todo lo que hemos conseguido. No éramos nadie ni teníamos ningún derecho". También opinó sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: