El contratiempo de salud que ha sufrido Lydia Bosch: "Un bloqueo por un mal gesto"

A través de su último post de Instagram , Lydia Bosch ha explicado que hace una semana, "por un mal gesto", le salió "un bultito" en la muñeca . Aunque no le dolía, la actriz prefirió acudir al fisioterapeuta para conocer qué lo que le había ocurrido. "Me ha dicho que tenía un bloqueo en la articulación de la muñeca y que, cuando sucede esto, la defensa natural del cuerpo es crear una inflamanción" , ha explicado tras conocer el diagnóstico.

Tampoco ha dejado pasar el tatuaje que él lleva con tinta en su piel, donde se puede leer 'Inefable', que hace refencia a algo "que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras generalmente por tener cualidades excelsas". Esta palabra, según Lydia Bosch, no puede definir mejor a su fisioterapeuta, que ha conseguido aliviarle el bulto que le había salido en la mano. "Ha empezado a manipularla y ¡voila! me ha dejado como nueva", terminaba deciendo.