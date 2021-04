Emerald Fennell, la directora 'prometedora' que ha venido a los Oscar para vengarse del patriarcado

Emerald Fennell se ha marcado una comedia romántica sin final feliz, una lección de feminismo sin pancartas, una iconografía pop sin Harley Quinn y una historia de venganza sin Liam Neeson. Todo a la vez, y con Paris Hilton sonando de fondo. Pero si tuviésemos que quedarnos con un eslogan, podríamos entender 'Una joven prometedora' como una patada en el estómago al patriarcado. Porque aquí nuestra superheroína es Cassey, es Carey Mulligan, son todas esas mujeres que tuvieron que explicar que si no hay un "sí" no hay nada. Y a las que no creyeron. Y que tuvieron que justificar por qué iban solas. Y borrachas. Y a las que seguían sin creer. Esas a las que el machismo terminó matando.