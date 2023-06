Marina Carmona, en exclusiva: "Ser 'hija de' me cierra puertas en la industria musical"

Es muy consciente de que "hoy en día hacerte tu propio sello es muy complicado", pero no tira la toalla. El flamenco le "corre por la garganta" y ha heredado de su padre la "forma de defender la música" a través de la fusión del flamenco. De ahí su versión de 'Historia de un amor', un bolero de Carlos Eleta con el que ha conseguido crear su propia interpretación en una "fusión franco-española con una mezcla melancólica y nostálgica". "El flamenco me corre por la garganta, no tengo que huir de ello. Siempre me han enseñado música del mundo, para mí la fusión (también la de la raza) me encanta y salen resultados maravillosos siempre", nos ha contado en esta charla.