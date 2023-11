Aitana no estuvo en los Grammy Latinos: lo que se sabe de su sonada ausencia

View this post on Instagram

Aitana no se dejó ver en la alfombra roja y tampoco en el interior de la gala. El que sí lo hizo fue Sebastián Yatra, que ejerció de presentador durante la noche y también actuó sobre el escenario de la ya conocida como la gran noche de la música latina. Por el momento no se han desvelado los motivos por los que la catalana no acudió al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, lo que sí se sabe es que su siguiente fecha marcada en la agenda es el 24 de noviembre en Ciudad de México. Después, en diciembre, volverá a Madrid para hacer su tercera parada - con 'sold out'- en el Wizink Center.