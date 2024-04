Naiara, antes de su concierto con Isabel Pantoja: "No me lo hubiese creído nunca"

"Estoy muy feliz, muy agradecida y con ganas de darlo todo en el escenario. Yo no me suelo poner muy nerviosa porque llevo muchos años trabajando e intento controlar los nervios. Estoy eufórica, con mucha adrenalina y muchas ganas", decía antes de estrenar 'Enlokiá' ante su público. Sobre Isabel Pantoja, Naiara dice que es "algo increíble" que no hubiese imaginado nunca. "Muy contenta, muy feliz y muy agradecida", ha asegurado, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.