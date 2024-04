Ainhoa y Carlota, las hijas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: de sus estudios a su pasión por el reggaetón

Hace unas horas, Pedro Sánchez publicaba en sus redes sociales una “carta a la ciudadanía” en la que anunciaba que el próximo lunes dará a conocer si continúa al frente de la primera institución estatal. El motivo, tal y como él mismo cuenta en el comunicado, no sería otro que la "estrategia de acoso y derribo" desde hace meses contra él y su familia , de la que forman parte su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas en común.

Pedro y Begoña contrajeron matrimonio en una boda civil en 2006, un año después del nacimiento de Ainhoa , la primera de sus hijas. Actualmente, la mayor de edad y que recientemente obtuvo su licencia de conducir tal y como el socialista contó en ‘La Pija y la Quinqui’, está estudiando Psicología . Sin embargo, no tuvo clara qué carrera escoger hasta haber finalizado sus estudios preuniversitarios: " Le costó decidirse y yo le dije 'Tampoco pasa nada , porque yo estudié Económicas y Empresariales y mira dónde he terminado'. Muchas veces estudias cosas que seguro que ayudan, pero la vida te lleva por otros lados", explicó sobre el consejo que ofreció a la mayor de sus primogénitas.

Es esta última quien también se encarga de poner a su padre al día de las últimas novedades en las redes sociales: "Muchas veces viene y me dice 'mira papá esto es así'. Yo le digo '¿pero dónde lo has leído?". "No, pues en TikTok...", suele contestar ella, un lugar en el que incluso el marido de Gómez reconoce que ha encontrado bulos sobre él, como el de que estaba pasando el confinamiento en Doñana.