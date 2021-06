Andrés Ceballos, de DVICIO: "Soñamos con llenar el Wizink Center y hacer una gira por México"

Andrés, Luis, Nacho, Martin y Alberto son DVICIO , uno de los fenómenos musicales nacionales más importantes de los últimos años. Este quinteto empezó de manera muy humilde en Rivas-Vaciamadrid y, al igual que otros tantos grupos, pronto alcanzó el éxito con sus hits. ¿Quién no ha tatareado ‘Enamórate’ o ‘Paraíso? Temazos que les han brindado la oportunidad de recorrer todo nuestro país, parte de América y también de Tailandia. En Divinity tuvimos ocasión de hablar con ellos y no perdimos la oportunidad. ¡Charlar con DVICIO en nuestro Instagram (@divinity_es) fue un lujazo!

A diferencia de multitud de artistas, ellos aún siguen componiendo y creando la música que quieren y, sobre todo, que les define. No parece que vayan a parar de hacerlo, ya que amenazan con seguir regalándonos canciones tan pegadizas que no podamos sacarnos de la cabeza como han venido consiguiendo hasta la fecha. Y esa es la esencia de esta banda: la demostración de que estar en el número 1 de las listas de éxitos no debe estar reñido con mantener el espíritu inicial y la frescura.