Beret, destrozado tras la muerte de su hermana Sandra: "Nunca voy a aprender a despedirme de ti"

Beret está atravesando el peor momento de su vida

Sandra, la hermana del músico, ha fallecido recientemente

El cantante ha compuesto un emotivo tema para homenajearla

Francisco Javier Álvarez, popularmente conocido como Beret, está atravesando el peor momento de su vida. El nuevo año ha llegado con una devastadora noticia familiar que él mismo quiso compartir a través de sus redes sociales y con la que dejaba a sus millones de seguidores con una gran angustia y tristeza: la muerte de su hermana Sandra. El artista no ha querido entrar en detalles sobre qué sucedió, pero le ha dado su último adiós como mejor sabe, componiendo una emotiva canción a modo de despedida.

“Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches…. nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre... Te quiero hermana, descansa en paz para siempre”, ha escrito el músico junto a un video en blanco y negro donde aparece cantando esta canción homenaje mientras toca su guitarra.

“Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño. Te ha faltado vida para decirme que darías la tuya que me cuidarás en el camino y volarás por encima de nosotros protegiéndonos cada paso que no daremos contigo. Soñaré con tenerte en mis brazos, sé que quizás no soy experto en decirte te quiero, gracias por hacerme sentirme grande siendo tu hermano pequeño”, encogía el corazón de sus fans con estos versos.

Las redes se vuelcan con Beret tras el fallecimiento de su hermana