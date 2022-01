Luis Cepeda: "Mi opinión política no es de derecha ni de izquierda, lo más extremo me supera"

Luis Cepeda, en una entrevista exclusiva para Divinity

El artista está a punto de publicar su tercer disco y nos habla de 'Otro día más, su último single

Cepeda ha conseguido dejar su seña de identidad en 'Otro día más', su último single, que habla de "una relación que tienes que dejar porque no te lleva a ningún sitio y no quieres hacer perder el tiempo a la otra persona". Así lo ha explicado él mismo en una charla exclusiva con Adolfo Rodríguez para Divinity. El artista, horas antes de que se pudiese escuchar su canción, nos explicaba que ha notado una "evolución más madura" que se puede aprenciar en sus discos. Dentro de unos meses verá la luz el tercero y ya está preparando la gira de conciertos bajo el nombre 'Sempiterno', que significa "algo que durará para siempre y que no tiene fin". Él espera que así sea su carrera, pero en el ámbito personal también sueña con que su familia pudiese durar para siempre.

En esta charla exclusiva, el cantante ha hablado de las redes sociales, entre otras muchas cosas. Hace tiempo que Luis Cepeda se autocensuró en su cuenta de Twitter y decidió dejar su opinión en la intimidad y comentar solo lo relacionado con el ámbito profesional. "Tú tienes una, hay gente que tiene otra y te la dan de mala manera. Cuando recibes eso, dejas de dar tu opinión, aprendes y ya está. Nunca puedo opinar de nada porque siempre hay algún comentario, por eso paso ya", ha confesado.

Luis Cepeda se moja sobre política y sobre las últimas declaraciones de Ana Guerra

En más de una ocasión, el artista ha hecho algún comentario en el que ha dejado entrever su pensamiento político. Según nos ha reconocido, su opinión política "no es de derecha ni de izquierda" pero lo carca y lo extremo le supera. "Hay muchas actitudes homófobas, contra la mujer o a favor del maltrato animal que tiene la ultraderecha con lo que yo no estoy de acuerdo. Mi opinión siempre ha sido políticamente correcta, no he insultado nunca a nadie en concreto. La gente que piensa así ataca y recibes insultos por pensar diferente, pero se vive con ello", respondía.

Respetando siempre la opinión de su compañera, Cepeda tampoco ha tenido problema en responder a las polémicas declaraciones que concedió Ana Guerra hace unos días. La artista contaba que había dejado de tener relación con algunos compañeros de 'Operación Triunfo' y que llegó a "tener celos y envidiar" algunas de las carreras que consiguieron otros artistas.

Ante esto, Luis ha explicado que cada persona que salió del programa "vio su vida y su carrera" como quiso verla. "Cada uno tiene en su interior lo que hace y lo que quiere hacer, sus inseguridades, sus seguridades y su música. Yo no me he sentido infravalorado, es sentirse distinto. Tú tienes tu público, tu música y tu carrera. Eso es cosa de Ana, evidentemente respeto su opinión", ha respondido.