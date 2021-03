Dani Martín, emocionado al recordar a su hermana fallecida en el videoclip dedicado a ella: "Había una energía mágica"

Miriam Martín, hermana de Dani, fallecía repentinamente hace 11 años

El cantante ha vuelto a dedicarle una canción tras 'Mi lamento'

Muy emocionado, el artista ha reconocido el excelente trabajo de su equipo en la grabación de su videoclip

Dani Martín está en el punto álgido de su carrera musical. El pasado mes de octubre, el artista lanzaba al mercado uno de los discos más íntimos de su trayectoria con el título ‘Lo que me dé la gana’, convirtiéndose en disco de platino tan solo tres meses después de su publicación: “Gracias por tanto, en mi puta vida me imaginé esto. Yo voy a seguir, ¿os venís conmigo? Esto acaba de empezar (…) Próximo single y videoclip: ‘Cómo me gustaría contarte”, desvelaba en qué hit de este nuevo trabajo iba a enfocar sus fuerzas ahora. Ésta es una de las canciones más especiales para el cantante ya que cada uno de sus versos están inspirados en su hermana Miriam, que falleció de forma repentina con 34 años en 2009 dejando tocada la vida del cantante, que llegó a pensar “que no sería capaz de seguir”.

“Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros”, relataba orgulloso con una imagen realizada en un momento de la grabación de este videoclip. “Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros”, seguía comentando a sus seguidores, asegurando que cada una de los profesionales que han estado detrás de este rodaje se habían dejado la piel como él para lograr el mejor resultado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

“Ayer, 21 años después, me volví a emocionar y sentí que estaba haciendo lo más importante que había hecho en mi vida, que lo que allí pasaba era un sueño y que sigo siendo muy afortunado por seguir queriendo tirar de la carreta cada día, como sentí que les pasaba a todos los que nos juntamos ayer”, se sinceraba ante los más de 830 mil fans que consumen día a día lo que cuelga el madrileño. “A seguir buscando ratos así, que el presente es lo único que me hace feliz. Lo demás son recuerdos, pero con lo de ayer se me mueven las ganas”, concluía con este texto en el que se reflejan sus ilusión y su voluntad de seguir trabajando duro en su intachable carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

Dani Martín cuenta a Miriam cómo han cambiado las cosas desde que no está

Dani Martín asistía al programa de María Teresa Campos en Youtube, ‘Enredados’, y se abría en canal recordando a su hermana. El compositor hablaba sobre este bonito homenaje. 'Ahora le he escrito en este disco un tema a modo de carta abierta para contarle todo lo que quería decirle, cómo están las cosas y lo hago desde una sonrisa. Que nuestros padres se han jubilado, que mi madre ahora estudia Arte Dramático y mi padre sigue siendo un líder, que ECDL ya terminó…”, comentaba a la periodista, afirmando que “con el tiempo, cuando trabajas las cosas, las cosas se ponen en su sitio y hay que recordarla con alegría”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

Dani Martín homenajea a Miriam con esta canción tras ‘Mi lamento’

“Cómo me gustaría contarte que el Canto ya se acabó, que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos. De tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste. Que me decias: ‘hermano, los buenos son Los Rodríguez”, son algunos de los versos de este emotivo tema, que no es el primero de su discografía en el que homenajea a Miriam, cuya pérdida marcó una etapa en su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)