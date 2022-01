Gonzalo Hermida: "El Benidorm Fest es una oportunidad en la que ya he ganado"

Gonzalo Hermida , uno de los trece aspirantes del Benidorm Fest , ha dado positivo en coronavirus este martes, justo a un día del inicio del espectáculo y a dos de su participación en la segunda semifinal de esta preselección española al festival de Eurovisión 2022. "Estoy roto", ha reconocido el músico desde la habitación de su hotel tras haber amanecido "con un poco de malestar, frío y vértigos". La prueba de antígenos confirmaba sus peores sospechas. “Dicen que las cosas pasan por algo, pero este algo me jode”, no ha ocultado su frustración el gaditano, que en una reciente entrevista para nuestra cabecera se mostraba ilusionado de cara a este gran escaparate musical.

Pese a que no le gusta estar en primera fila ni ser el centro de atención, el compositor quiso probar suerte al enviar su candidatura, ‘Quién lo diría’, un tema de pop melódico con un componente épico tanto en su interpretación como en su composición. “Siempre estamos quejándonos de que somos independientes y no tenemos oportunidades en la tele ni en la radio, pero llega esta oportunidad y te tiemblan las piernas”, confesaba Gonzalo, que antes de partir a la Costa Blanca ya se sentía ganador: “En este festival ya he ganado: he salido en la tele, en radio, mi tema está sonando, estoy conociendo gente… Se puede seguir ganando, pero perder no se puede”.