Lady Gaga se quedó embarazada de su violador cuando tenía 19 años: “Estuve encerrada en un estudio durante meses”

Lady Gaga ha participado en 'The Me You Can't See' para concienciar sobre la importancia de la salud mental

La artista ha narrado uno de los episodios más duros de su vida, cuando fue violada por un productor cuando tenía 19 años

Un duro testimonio que espera que pueda servir para ayudar a otras mujeres que hayan pasado por esto

Este viernes se ha estrenado ‘The Me You Can’t See’ (Lo que no ves de mi) en Apple TV+, serie documental creada y producida por el príncipe Harry y la prestigiosa periodista Oprah Winfrey. Un nuevo proyecto cuyo propósito principal es concienciar sobre la importancia de la salud mental y suprimir cualquier estigma mediante testimonios de personas anónimas y conocidas. Si el duque de Sussex ha sorprendido a los espectadores en uno de sus episodios al reconocer que se refugió en la fiesta y en el consumo para paliar el dolor que le causó la pérdida de su madre, copando con estas sinceras palabras numerosos titulares en la prensa internacional, Lady Gaga también ha sobrecogido al narrar con detalles el episodio más duro de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

La cantante retrocedía hasta su juventud, exactamente cuando acababa de cumplir 19 años, y relataba como un productor, cuyo nombre prefería ocultar para “no volver a enfrentarme a esa persona jamás”, la amenazó con quemar toda su música si no se quitaba la ropa para él. “No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada. Y yo, simplemente… ni siquiera lo recuerdo. Sentí dolor”, recordaba que este empresario acabó abusando de ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

“Nunca lidié con ese momento”, asegura la artista sobre este trágico episodio, que derivó en un estrés post-traumático por el que llegó a autolesionarse y a lanzarse contra las paredes. “No se lo conté a nadie durante cerca de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, detallaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

Durante los primeros años no supo gestionarlo y sufrió una crisis psicótica que los profesionales tardaron en identificar. "Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses", trataba de describir su dolor. “Me hacían muchas pruebas y nadie encontraba el motivo. Pero tu cuerpo recuerda esas cosas. No podía sentir nada, era como si mi cerebro se hubiera apagado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)