'Secreto a voces', el grito a la "libertad de amar" con el que Malú defiende su relación con Albert Rivera

Lo que hay detrás de la letra de 'Secreto a voces'

"Esta libertad de amar no tiene precio / Este amor es un ataque al corazón / Si consigues reanimarlo yo me quedo", canta la sobrina de Paco de Lucía en este hit que ya es número uno en ventas digitales. Un "grito a la libertad, a atreverse a ser sin miedo a qué dirán , a vivir sin juzgarte y sin juzgar" que, según dan por hecho las redes, parece dirigirse a aquellos que criticaron su noviazgo cuando salió a la luz.

Un juicio mediático, parte del videoclip de Malú

Frases como "sigo haciendo guardia por nosotros dos", "ya no hay nada que esconder" o "somos un secreto a voces" pueden ser guiños explícitos a ese acoso mediático al que se vieron (y se siguen viendo) sometidos antes de la pandemia, cuando no había revista o programa del corazón que no abriese con sus nombres.