Shafik Mebarak, el sobrino de Shakira que también quiere triunfar en la música

La intérprete de hits tan conocidos como ‘Rabiosa’, ‘Loba’ o ‘Waka’ también está “muy orgullosa” del joven y le echa una mano en todo cuanto puede, compartiendo este nuevo tema en su cuenta oficial , donde dispone de más de 70 millones de usuarios. “Ya está aquí esto por lo que tanto has trabajado”, animaba a escuchar este single a sus fans.

“Tía te agradezco tanto el apoyo y los consejos que me has dado. Qué emoción ver esto”, agradecía conmovido Shafik, que explicaba en el medio citado anteriormente que la última vez que vio a Shak fue en Barranquilla y aprovechó su visita para pedirle ayuda con una canción que estaba produciendo. “Estuvimos trabajando un ratico y la aproveché al máximo. Ella principalmente me ha dado consejo sobre detalles, ser muy detallista al a hora de las canciones, en añadir en los pedacitos pequeños un ‘ehh’ que puede cambiar la vibra de las canciones...”, desvelaba algunos de las claves que le había transmitido en esta charla.