Cuando en los años 40 un empresario fichó a Esther Williams, le dijo que lo único que le interesaba era que “nadase bonito”. Williams le explicó rápidamente que para nadar bonito antes tenía que ser una buena nadadora. “No es solo esta cosa ligera y suave con gorros de natación floreados”, le dice a ‘The New York Times’ Vicki Valosik. Valosik acaba de publicar en Estados Unidos ‘Swimming Pretty: The Untold Story of Women in Water’, un ensayo que se adentra en los orígenes de la natación artística y que descubre, justamente, la historia de esas pioneras ahora olvidadas.