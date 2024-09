Una vez entras en la sala de espera, debería aparecer una cuenta atrás. Y, ahí, la mejor recomendación podría ser dejar el ordenador y no tocar nada más. Lamentablemente, ser puntual en la sala de espera no garantiza que vayas a ser de los primeros y tampoco hace falta agobiarse si quedas muy atrás en la lista. En ese caso, muy importante no hacer nunca F5, ya que a pesar de que puedes tener muchas ganas, puede tardar en aparecer un poco el número en el que realmente te sitúas en la cola.