Gabrielle Solis estaba casada con Carlos , un personaje más oscuro incluso que ella, que da con sus huesos en la cárcel. Pero, si Gabrielle era una mujer frívola, a la que solo le interesaba el dinero, el lujo y la infidelidad, la actriz que le daba vida, Eva Longoria, no tiene nada que ver con ella. Se dio a conocer para el mundo con esta serie, y desde entonces su vida privada también se expuso a la luz pública.

Eso decían los rumores: que los malos rollos entre Teri y Nicollette eran tan evidentes que terminaron propiciando, parece ser, la salida de esta tras la quinta temporada. En cualquier caso, Edie , su personaje, era una mujer que despertaba recelos e interés morboso entre sus vecinas debido a sus numerosos divorcios. No tanto en la vida real si atendemos a los estándares de Hollywood: solo estuvo casada dos veces. Hoy no se le conoce una pareja, aunque mantuvo una relación de ida y vuelta con el cantante Michael Bolton durante más de 15 años. Al igual que su supuesta enemiga en la vida real, Teri Hatcher, Nicollette aparece principalmente en distintos telefilmes en la actualidad: su papel más relevante después de ‘Mujeres desesperadas’ fue el de Alexis Carrington en el 'remake' de ’Dinastía’, entre 2017 y 2018.

En ‘Mujeres desesperadas’, Lynette Scavo era el ama de casa resentida por haber dejado atrás su carrera para que despegase la de su marido. Y, vista su escasa presencia en televisión después de finalizar la serie que la hizo famosa, parece que en la vida real ocurriera lo mismo (su marido es William H. Macy, el protagonista de ‘Shameless’). Pero no es así. Felicity, de hecho, tuvo un enorme éxito en paralelo con aquella serie de la mano de ‘Transamerica’, con la que obtuvo un Globo de Oro mientras daba vida a Lynette. Lo que sí ocurrió y truncó su vida profesional durante varios años fue un escándalo relacionado con un presunto soborno para que su hija entrase en una universidad de élite, que le costó no solo una sanción económica y llegar a pisar la cárcel, sino también un ostracismo profesional que, poco a poco, va superando: el escándalo estalló en 2019 y hasta 2023 no ha vuelto a aparecer en pequeños papeles. El último, una presencia episódica en ‘Mentes criminales’.