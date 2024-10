Ha sido una noche muy emocionante para todos ellos y han querido vivirla juntos. Repartidos por todo el salón, algunos sentados y otros directamente en el suelo pero muy atentos a la gran pantalla que preside el salón, no se han perdido ni un solo detalle de lo que ocurría en este último episodio que han vivido con gran intensidad.

Haber formado parte de 'Entrevías' ha sido un regalo para la actriz y cerrar esta etapa es dejar atrás uno de las experiencias más bonitas de su carrera. "Nunca he llorado tanto en toda mi vida, bueno sí, el último día de rodaje. Me siento tremendamente orgullosa y bendecida por formar parte de algo tan hermoso... y claro, de alguna manera, hoy también me despedía de Dulce (aunque siempre la llevaré conmigo) y de 'Entrevías'. Eso sí, jamás de esta familia porque siempre será eterna. Gracias a todos a los que nos habéis acompañado todas estas temporadas, por los mensajes tan bonitos que nos enviáis y el amor que recibimos siempre por nuestro trabajo. Es gasolina", ha terminado diciendo la actriz canaria.