Divinity, canal temático líder del lunes con un 2,7 de share

Divininty se ha convertido en el canal del romance y las grandes historias de amor logran afianzarse en sus franjas de emisión obteniendo grandes datos y ganando adeptos cada día. En el día ayer, 'Me robó mi vida' logró congregar en su franja de emisión a una media de 233.000 espectadores alcanzando un 3,5% de share lo que valió convertirse en líder de su franja de emisión.

En los últimos años Divinity se ha consolidado entre los espectadores como el canal del romance y las telenovelas. Las ficciones llegadas de Turquía se han convertido en la seña de identidad del canal de Mediaset España, que continúa apostando fuerte por estas grandes historias de amor. 'Huérfanas', 'Una parte de mí', 'Gülperi: todo por mis hijos', 'Me robó mi vida' o la recién estrenada 'No te vayas sin mí' son algunos de los títulos que puedes disfrutar cada día de lunes a viernes. Pero prepárate porque con el arranque del nuevo curso llegan nuevas historias que te van a emocionar. Muy pronto podrás disfrutar de 'El juego de mi destino', que narra la historia de Asiye, una mujer que es abandonada por su marido cuando da a luz a su segundo hijo y a la que el destino tendrá preparada una desagradable sorpresa. Varios años después de este abandono, su vida volverá a cruzarse con la de su ex, que ha rehecho su vida con una mujer rica con la que tiene un hijo.