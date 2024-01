'Vuelve a mí', la serie que William Levy hizo por su abuela y que ella no pudo ver: "Le dije que aguantara"

'Vuelve a mí' es una serie muy especial para William Levy. La ficción que llega a Divinity el próximo 22 de enero a las 22:30 horas es un proyecto que el actor cubano hizo fundamentalmente por y para su abuela Mima, que deseaba volver a verle en la pequeña pantalla en una serie diaria en la que pudiera disfrutar de él. "Ella me decía, papi, llevo años sin verte en la televisión todos los días, quiero que hagas algo", contaba el actor el día de la presentación de la serie el pasado mes de octubre. Un día muy especial en el que no pudo contener las lágrimas al hablar de su abuela, que finalmente no pudo cumplir su deseo ya que falleció en agosto de 2023.