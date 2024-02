La imagen que se ha hecho pública a través de las redes sociales confirma un noviazgo sobre el que la pareja no ha querido pronunciarse en todos estos meses. Desde que en septiembre saltaran los rumores, ambos han guardado silencio y han vivido su romance en la más estricta intimidad. Ninguna mención en sus redes sociales, ningún guiño en comentarios... Nada. La pareja ha querido salvaguardar su historia de amor. Sin embargo, con esta esperada imagen la pareja zanja cualquier especulación y deja claro que están juntos y más felices que nunca.

Después de varias semanas de rumores, en septiembre de 2023, la prensa turca aseguraba que Burak Deniz y Bestemsu Özdemir habían iniciado una relación después de que ambos se mostraran muy cómplices y acaramelados durante un evento al que ambos acudieron. Aunque cuidaron mucho no llegar juntos, según los invitados a la fiesta, se mostraron muy cómplices durante toda la velada y se dejaron ver muy cercanos y cariñosos. La pareja bailó durante horas y su actitud no pasó desapercibida para nadie. La química y la conexión que demostraron fue muy comentada por todos, especialmente por la prensa que cubrió el evento, que no les quitó ojo durante toda la noche.