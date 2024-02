La emotiva carta de Juan Pablo Raba a las abuelas de su mujer: "Julietica no sonríe a nadie como a mí y Mima es mi compañera de tragos"

"Pasen tiempo con la gente a la que quieren y que los quiere. De eso se trata"

Juan Pablo Raba ha emocionado a todos sus seguidores con una emotiva carta que ha escrito a Julietica y Doña Mima, las abuelas de su mujer. El actor, al que cada tarde a las 19:15 horas puedes ver interpretando a Said en 'El Clon' en Divinity, ha publicado en sus redes sociales unas emotivas palabras a dos de las mujeres más importante. Dos mujeres que llegaron a su vida para darle lo que él apenas había tenido tiempo de disfrutar en su niñez: unas abuelas que ha ocupado el vacío que dejaron las suyas con su temprana partida. "Dicen que cuando te casas, te casa con la familia de tu cónyuge y es una gran verdad. No tuve la fortuna de pasar mucho tiempo con mi abuela materna y a mi abuela paterna no la conocí. Mónica Fonseca me regaló no una, sino dos abuelas", ha escrito el amor, que desde el primer momento sintió que le acogieron como un nieto más.

Julietica y Doña Mima se han convertido en dos pilares fundamentales para él y sus dos hijos. El actor, que ha publicado además dos entrañables imágenes, ha compartido con sus fans el profundo amor que siente por ellas y ha correspondido al cariño que siempre le han demostrado con unas preciosas palabras. "Con Julietica nos saludamos en Francés y dice Monkey que a nadie le sonríe como a mí. Es inteligente, astuta y con un humor negro incomparable. Mima ha sido mi compañera de viajes, tragos y paellas. Es elegante , sofisticada y una gran conversadora. Nuestros hijos tienen bisabuelas", ha dicho el actor, que ha terminado su carta pidiéndole a sus seguidores que aprovechen cada segundo con las personas más importantes de sus vidas. "Pasen tiempo con la gente a la que quieren y que los quiere. De eso se trata".

Juan Pablo Raba revela que tuvo depresión tras ser en padre

Padre de dos hijos, Joaquín y Josefina, el actor reveló hace unos meses en el podcast 'La sala de Laura Acuña' los complicados momentos que atravesó tras el nacimiento de la benjamina de la familia hace seis años. "Sentía que se me caía el mundo encima, o sea, yo con Joaquín (su hijo mayor) sentí cómo me llegó este motor de vida, pero cuando nace Josefina, me entregan esa cosita y yo con 41 años dije: 'qué hice, cómo se me ocurre, qué estaba pensando", contó el actor.

A pesar de que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida, el actor cayó en una fuerte depresión y tocó fondo. "Empecé como unos meses sin trabajo, se me empezó a juntar todo con la crisis de la mediana edad... Nunca había pensando en que la muerte era una posibilidad o una salida, pero tenía momentos en los que decía ‘es que si me muero ya todo es más fácil, el día que me muera todo va ser más sencillo", señaló el actor, que encontró en su mujer, Mónica Fonseca, su mayor apoyo para salir de este profundo bache.