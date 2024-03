Engin Akyürek, un actor con vocación tardía que dio clases en la universidad y ha publicado un libro

Aunque es uno de las grandes estrellas turcas y uno de los actores con más proyección internacional, la vocación actoral le llegó a una edad tardía. Fue en la universidad cuando descubrió su gusto por ella al participar en una obra de teatro. Sin embargo, no dejó sus estudios. Se graduó en la especialidad de Lengua e Historia y fue precisamente ese amor por la escritura y el teatro lo que le llevó a probar suerte en la interpretación. "Solía actuar en obras amateur, pero no me veía estudiando interpretación en una escuela”, ha confesado el actor en alguna ocasión el actor, que incluso llegó a ser profesor en la misma facultad en la que se graduó.