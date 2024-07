Hilal Altınbilek, una actriz con vocación temprana que se licenció en Administración de empresas

Aunque tenía clara su vocación, Hilal no abandonó sus estudios tras terminar el instituto. Tras graduarse en secundaria (y no sabemos si por tener un plan b en caso de que lo de la interpretación no funcionara) se matriculó en Administración de empresas en la Universidad de Ege. Una carrera que terminó a la vez que asistía a cursos y talleres teatrales y participaba en algunas obras.