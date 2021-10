Alp Navruz felicita a Ayça Aysin Turan con un cariñoso apodo: “Feliz cumpleaños, Mavi”

Pero las teorías de las fans no han acabado ahí. Tirando de hemeroteca, Navruz publicó una fotografía hace unos meses con el mensaje “Seviliyorsan renkli, seviyorsan siyah beyaz…”, que en español se traduce como “En color si eres amado, en blanco y negro si amas”. Así que, que la fotografía elegida por el actor para celebrar el cumpleaños de su compañera sea en blanco y negro no parece casualidad.

La inmejorable relación entre ellos se ha hecho patente también en redes sociales. Aunque ella no se deje ver tan fácilmente en estas plataformas, lo cierto es que desde que son compañeros es muy habitual verles bromear públicamente. La última fue hace unos días, cuando competían por demostrar quién hace mejor las fotos. "Voy a compartir esa fotografía de la que Ayça tiene celos porque he sido yo quien la ha tomado" bromeaba Navruz. Y, aunque ella intentó demostrar que estaba equivocado, el actor no dio su brazo a torcer: "No llores, algún día aprenderás" sentenciaba.