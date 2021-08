'Love is in the air', la serie del momento que acaba de estrenar su segunda temporada, se afianza en Divinity, donde puedes seguirla de lunes a viernes a las 17:45 horas. En la tarde de ayer, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin fue en líder en su franja de emisión logrando un 4,4% de share y 425.000 espectadores.