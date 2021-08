'Me robó mi vida' llega a Divinity: muy pronto, gran estreno de este nuevo éxito turco

¡La cuenta atrás ha empezado! Muy pronto podrás embarcarte de lleno en 'Me robó mi vida', una nueva y apasionante historia llena de secretos que ya ha sido todo un éxito en más de 50 países. Bahar es una joven que se ve obligada a crecer en el seno de una familia adoptiva después de que su abuelo materno, Yusuf, no acepte la relación de su hija Hasret con el millonario Mehmet Emir. Hasret muere en el parto y Mehmet no llega a conocer a su hija, que ha sido entregada a los sirvientes de la casa. Ilyas y Nuran serán los padres adoptivos de la joven. Ellos, junto a su hija biológica, Efsun, formarán una familia.

El empresario multimillonario Mehmet Emir ha vivido engañado media vida. Fruto de su relación con Hasret nació una hija de la que no sabe nada. El actor que se pone en la piel de este padre es Sinan Albayrak, alguien a quien ya podemos ver actualmente en España. Este experimentado actor también encarna a Kemal Özcan en 'Love is in the air', un viejo amor de Aydan Bolat y que vuelve a su vida para retomar la historia de amor que dejaron a medias. Kemal no hace buenas migas con Serkan, pero cuando Eda se tropieza a cae del yate sin que nadie pueda ayudarla, él es el que la rescata.