Mitele PLUS preestrena en exclusiva las ficciones turcas ‘Habitación 309’ y ‘En todas partes, tú’

Mitele PLUS arranca el mes de julio con nuevos contenidos exclusivos. A partir del lunes la plataforma premium de Mediaset España preestrenará solo para suscriptores los cinco primeros capítulos de las comedias románticas turcas ‘Habitación 309’ y ‘En todas partes, tú (Her yerde sen)’. Los usuarios de Mitele PLUS Básico podrán acceder a este contenido en primicia antes de su estreno en Divinity, previsto para la próxima temporada.