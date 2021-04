Las cosas no empezaban nada bien. Después de ver las tres viviendas que podían comprar para reformar, Kortney y Dave se decantaban por una casa tipo rancho que no les convencía del todo. "No me gustan las casas tipo rancho, me gustan más las antiguas tipo victoriano", decía Kort nada más ver la fachada. Y el interior hacía justicia a un exterior que no les gustaba. "Un espacio grande y extraño. Techos muy bajos. Todo esto es inútil".