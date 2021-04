Los Wilson, a punto de tirar la toalla antes de empezar la obra en 'Maestros de las reformas': "Todo es inútil"

Dave y Kortney Wilson se han complicado la vida. El próximo sábado a las 15:10 horas en 'Maestros de las reformas, el matrimonio tendrá que demostrar por qué son los mejores después de elegir una casa muy alejada de lo que suelen hacer y que además no es del gusto de Kortney. "Esta casa está casi en las afueras y si la compramos será un gran desafío porque no está en nuestra zona. No me gustan las casas tipo rancho, me gustan más las antiguas tipo victoriano", dirá solo con ver la fachada.