Burak Deniz es Barış, en ‘Nuestra Historia’

La vida profesional de Burak no ha dejado de subir desde que protagonizase Hayat. El año pasado cosechó grandes críticas con ‘Yarım Kalan Aşklar’, una miniserie de ocho capítulos para BluTV y actualmente graba una serie semanal en la televisión de su país. En España continúa su andadura como Barış/Savaş en ‘Nuestra Historia’ un personaje que también le ha traído muchas alegrías.

Además de con Hande, Burak ha coincidido con otra actriz que también conocemos en España: Melisa Döngel, Ceren de ‘Love is in the air’ interpreta a Deniz Çelik en ‘Nuestra Historia’ la serie que pronto aterrizará en Divinity.