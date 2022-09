'Entre el amor y el odio', de los creadores de 'Me robó mi vida' y 'Huérfanas', aterriza muy pronto en Divinity

De los creadores de grandes éxitos como 'Huérfanas' y 'Me robó mi vida' , llega a Divinity una nueva serie de éxito mundial que aspira a convertirse en uno de los booms turcos de esta temporada. 'Entre el amor y el odio' se estrena muy pronto en nuestro canal temático para deleitarnos con una historia repleta de altibajos. La vida de Mavi y Ali se cruzará no por capricho del destino sino por decisión de nuestra protagonista . Rota de dolor, Mavi busca venganza por la fatídica muerte de su hermano, mientras Ali regresa al mundo real para encontrar el amor. ¿Lograrán vivir entre el amor y el odio?

Después de una larga estancia entre rejas, el mismo día que Ali queda libre acude a conocer a Mavi y al poco tiempo deciden contraer matrimonio pese al poco tiempo que llevan juntos. Sin embargo, lo que este no sabe es que Mavi no lo eligió al azar entre todos los reclusos sino que ella tiene un motivo de peso por el que mantenerse cerca de él. ¿De qué se trata? No te pierdas el estreno de 'Entre el amor y el odio', muy pronto, en Divinity. ¡Te esperamos!