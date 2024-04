Fatih intenta arrebatar su hija a Doğa: el viernes a las 22:45 horas, 'Mundos opuestos'

La tensión entre Doğa y Fatih crece por momentos. La pareja está en trámites de divorcio y eso ha disparado sus enfrentamiento. Mientras Doğa no está dispuesta a ceder y pretende tener la custodia total de la pequeña Cemre, Fatih no está dispuesto a renunciar a su hija y está decidido a hacer lo que sea necesario. Incluso jugar sucio si hace falta. Si Doğa no cede, él le hará pagar muy caro el haberle abandonado.