Farah espera la vuelta de Tahir en 'Mi nombre es Farah': cada noche a las 21:30 horas

Un año después del regreso de Behnam, la vida de Farah se ha convertido en un auténtico infierno. La protagonista de esta gran historia vive sometida al padre de su hijo, que utiliza al pequeño Kerimsah para tenerla controlada. ¿Qué pasará a partir de ahora? Si quieres averiguarlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Mi nombre es Farah'. De lunes a viernes a las 21:30 horas , las nuevas entregas en Divinity.

Pero tu cita con Farah no es la única que no te puedes perder. De lunes a jueves puedes disfrutar con otras dos de las grandes historias que nos llegan desde Turquía. A las 22:45 horas, no puedes perderte los nuevos capítulos de 'Familia', la ficción más comentada en el país otomano en los últimos años. Y justo después, a las 00:15 horas, tienes una cita con los Şamverdi en 'Kargül: Tierra de secretos'.