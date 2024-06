¿Triunfará el amor en 'Mundos opuestos'? El viernes a las 22:45 horas, nuevas entregas

Alev enfrenta un momento clave en su vida. Después de todo lo que ha vivido en los últimos tiempos, por fin ha llegado el día. ¿Triunfará el amor o la traición? La balanza podría decantarse de cualquier lado. Si quieres averiguar qué ocurre con ella y su relación con Abdullah, no puedes faltar a tu cita semanal con la ficción más polémica de los últimos años en Turquía. El próximo viernes a las 22:45 horas, no te pierdas las nuevas entregas de de 'Mundos opuestos'.

La historia de amor de Alev y Abdullah nunca ha sido como ella hubiera deseado. Su amor es prohibido y el marido de Pembe siempre ha querido mantener su relación en secreto y seguir aparentando ser un ejemplar esposo y padre de familia. Sin embargo, todo se está complicando. Alev ya no puede soportar más esta situación y debe tomar una decisión. Sin embargo, echa un mar de dudas tendrá una importante conversación con Kıvılcım. "Digamos que la otra parte también te quiere pero tiene miedo de dar un paso", le dice a la madre de Doğa, que le deja claro que eso no es amor. "Alguien que es demasiado cobarde como para defender su amor, no te quiere lo suficiente", le dirá. ¿Qué hará Alev?