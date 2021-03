'Ömer, sueños robados', 'Te alquilo mi amor' y 'Matrimonio por sorpresa' logran récord de audiencia en Divinity

Por otro lado, 'Love is in the air' , la serie del momento, continúa con sus buenos datos y se afianza en su franja de emisión. En la tarde de ayer, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin logró un 3,3% de share y 304.000 espectadores.

No faltes a tu cita con las mejores series

Las ficciones turcas se han convertido en una pieza clave en las tardes de Divinity y han logrado conquistar a la audiencia. Si tú también eres de los que puedes vivir ya sin estas historias de amor, no puedes faltar a tu cita con ellos. Recuerdas. De lunes a viernes a las 16:30, Defne y Ömer te esperan en 'Te alquilo mi amor'. A partir de las 17:45 horas, tu cita es con 'Love is in the air' y a las 18:35 horas, con 'Matrimonio por sorpresa'. Justo después, a las 19:20 horas puedes disfrutar del último boom de Divinity, 'Ömer, sueños robados' y para terminar la tarde, 'Dulce venganza' a las 20:15 horas. ¿Te lo vas a perder?