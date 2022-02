El mundo de esta exitosa profesional y con una carrera en ascenso dentro de su empresa se verá sacudido con una herencia totalmente inesperada: los hijos de su amiga Mariana. Su vida se pone patas arriba. Y es que Loli, que lo había dejado todo para cumplir sus sueños profesionales, no se siente preparada para afrontar la última voluntad de su mejor amiga. Ella no es la persona indicada. Al menos es lo que ella cree. Sin embargo, no le queda más remedio que mirar hacia delante y hacer frente a este desafío.