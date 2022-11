A solas con Dulceida: "No me planteo ser madre soltera, quiero formar una familia"

Dulceida está en boca de todos desde hace años, pero ahora más que nunca porque ha conquistado la pantalla que le faltaba. No conforme con ser la reina de las redes sociales, arrasando en Instagram, TikTok y YouTube, se lanzó a protagonizar una serie para acaparar también las plataformas de streaming y la mismísima televisión, ese medio que parecía no pertenecer al mundo "millennial". En los tiempos del vale todo con tal de entretenerse, Aida Domènech decidió que también quería estar en el universo seriéfilo y presentó la semana pasada su docuserie, Dulceida al desnudo , que ya puede verse en Prime Video y que ha sido producida por Mediterráneo (Mediaset). Así, la influencer ha tenido su propia red carpet, a la que acudieron decenas de famosos amigos suyos y más tarde se ha animado a sentarse a solas con Divinity para contar cómo han sido estos años de carrera en la que pasó del anonimato al megaéxito casi sin darse cuenta.

El salto a la fama de la influencer fue algo exponencial. Dulceida fue quien abrió el camino del mundo redes en nuestro país, cuando todavía nadie usaba Instagram para contar su día a día. Cientos de creadores de contenido siguieron los pasos de la catalana. Desde Youtube , hasta Instagram y TikTok , la protagonista del documental se ha hecho con todo lo que ha tocado, teniendo sus propios mercados ' DulceWeekend ' o incluso su propio hotel en festivales de renombre como el mismísimo Arenal Sound . Con el paso del tiempo, se crea ' IN Management ', su propia agencia de representación, encabezada por Ana Pascual , su madre. Así, se han hecho con gran parte de la representación de las redes sociales con caras como Nagore Robles, Anabel Pantoja o Melyssa Pinto .

Pero... ¿cómo es trabajar con tu madre? Dulceida no se ha callado nada y ha contado cuándo tienen sus momentos más tensos.

La carrera de Dulceida marcó un antes y un después, además de convertirse un referente para el colectivo LGTBIQ+ , por el que ha luchado y al que ha visibilizado siempre que ha podido. Nunca ocultó su relación con Alba Paul , quien se convirtió en su esposa años después , una boda que aún recordamos como uno de los eventazos que más hype nos crearon en las redes sociales. Según nos ha revelado, el exponer su vida privada ha sido satisfactorio porque mucha gente se acercó a agradecerle: "Me han dicho que gracias a mí han salido del armario. Y eso es una gran responsabilidad. Es muy bonito".

Allí comenzó una de las etapas más complicadas para la influencer , ya que gestionar una ruptura públicamente con más de 3 millones de seguidores no es tarea fácil. Amantes, famosos y muchas personas han sido las que la prensa ha asociado a Aida desde este momento, algo que ha querido compartir con nosotros y sobre todo abrir sus sentimientos: " Decidí poner límites, cada día me sacaban un novio o una novia, fue muy fuerte ".

Por todo esto, la gestión personal de las situaciones ante una exposición tan clara y evidente, ha sido un duro trabajo para la influencer que no teme exponer sus costados más íntimos.

En diálogo con Divinity, ha hablado de su gran instinto materno y sus crecientes ganas de convertirse en madre. "Ha sido una de mis luchas. Pero cuando toque... Tocará. No me veo siendo madre soltera. Quiero formar una familia con alguien, aunque nunca se sabe, también me veo muy capaz sola".