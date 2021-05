Furkan Andıç y Aybüke Pusat, de 'En todas partes, tú', vuelven a ser pareja

Hace unos días saltaba la noticia que revolucionaba a los fans de los actores, que se quedaron con ganas de más tras el abrupto final de 'En todas partes, tú' (Her Yerde Sen). Esta comedia multiplicó la fama de ambos, en especial la de Aybüke, ya que era el primer papel protagonista que interpretaba la joven actriz, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Demir y Selin en 'En todas partes, tú'

En Divinity fuimos testigos de la química que desprendían ambos actores y nos enamoramos de sus personajes: Demir, un estricto arquitecto que no deja mezclar el amor con el trabajo y Selin, una joven diseñadora de interiores que tiene una visión de la vida mucho más inocente. Cuando el destino les cruza, primero en el trabajo (donde Demir se convierte en el jefe de Selin) y luego en casa, viéndose obligados a vivir juntos por un malentendido, sus sentimientos comienzan a florecer.

La historia de amor de Selin y Demir también conquistó al medio británico The Guardian, que la incluyó hace unos meses en la lista '52 perfect romcoms for Valentine's day in lockdown', 52 comedias románticas perfectas para un San Valentín confinado. Además, en la ceremonia de los prestigiosos premios 'Mariposa dorada' en Turquía, que premian a los mejores del sector de la televisión y la música, fueron galardonados con el premio a la "mejor pareja de una serie".