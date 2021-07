El gran momento se acerca. Durante estos días de vacaciones por la costa del Mar Egeo , Can Yaman y Diletta Leotta no habían sido abordados por la prensa. Pero tras una relajante cena con su chica y sus padres en Gümüşlük, los cuatro se toparon con un grupo de periodistas turcos deseosos de conocer más sobre la italiana y los planes de boda de la pareja.

Sin embargo, Can Yaman no quiso hacer ninguna declaración y se limitó a mirar a la presentadora, que se reía intentando quitar hierro a la situación. Pero, aunque el tándem ítalo-turco no nos ha dado novedades acerca del esperado enlace, la que sí habló fue la madre del intérprete, Güldem Can. Y, además, ha confirmado lo que era casi un secreto a voces entre los fans: ¡Can Yaman y Diletta Leotta se casan en 2022!