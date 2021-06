El actor ha querido enseñar a Diletta su país de origen

Después de conocer a la familia del turco, han viajado a la costa sur de Turquía

Triple ración de Can Yaman en Divinity en 'Dolunay', 'Erkenci kus' y 'Matrimonio por sorpresa'

SIGUE EN DIRECTO TUS SERIES DE DIVINITY FAVORITAS

Desde que se hizo pública su relación, hace casi siete meses, solo se les había visto juntos dentro de las fronteras italianas. Incluso los representantes del turco han ido en alguna ocasión a visitarles. Pero la llegada del verano ha hecho que ahora sea la italiana la que viaje a tierras otomanas a conocer el país de su chico y de paso a su familia, a la que hasta ahora solo había visto por videollamada.

Y es que Diletta no podría haber imaginado un guía turístico mejor. Pese a las polémicas que rodearon al actor hace un año por parte de la prensa turca, lo cierto es que Can Yaman adora su país y no duda en presumir de él siempre que puede. La primera parada del tour ha sido en Estambul, ciudad natal de Can. Allí han navegado por las orillas del Bósforo en un barco privado junto al entorno más cercano del turco y nos han dejado algunas pruebas de ese esperado encuentro.

Sin duda, una parada indispensable a la hora de recorrer las calles de Estambul es la rebautizada mezquita de Santa Sofía. Un edificio histórico que ha pasado por las manos de más de una religión y que hasta hace poco era considerado un museo. La periodista italiana se ha encargado de que sus seguidores no se pierdan el espectacular interior del templo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Segunda parada, Bodrum

Y después de unos días en familia, la pareja ha puesto rumbo a Bodrum, una de las ciudades más turísticas del sur de Turquía y la zona en la que más famosos por metro cuadrado puedes encontrarte. Allí están pasando unos días en otro barco privado desde el que Diletta está descubriendo la variada gastronomía del país, como el Rakı, una famosa bebida alcohólica. Su chico ha querido compartir la inmersión cultural de la presentadora en sus redes.

No faltes a tus citas con Can Yaman en Divintiy

Can Yaman es uno de los actores turcos que más éxito internacional ha cosechado y sigue cosechando. Y este verano en Divinity tenemos triple ración de Can con los reestrenos de ‘Dolunay’ y 'Erkenci kus' y los nuevos capítulos de 'Matrimonio por sorpresa'. Revive la entrañable historia del multimillonario empresario Ferit Aslan, la estudiante de alta cocina Nazlı y el pequeño Bulut, de lunes a viernes a las 10:55 horas, en Divinity.

'Erkenci Kus' supuso para él y para su compañera Demet Özdemir un trampolín en sus carreras profesionales. Y en Divinity les tenemos muy presentes. Este verano, vuelve a enamorarte de la apasionante historia de Can y Sanem, de lunes a viernes, a las 13:45 horas.

Además, cada tarde, a las 19:10 horas, no te puedes perder los nuevos capítulos de 'Matrimonio por sorpresa', en la que Tarik sigue luchando por tener un final feliz junto a Itir, pese a los obstáculos de su entorno.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!