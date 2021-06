Rumores de boda

No faltes a tus citas con Can Yaman en Divintiy

Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos con más proyección internacional. Desde que protagonizara 'Erkenci Kus' su fama se ha disparado y se ha convertido en ídolo de masa, no solo en Turquía sino también fuera de sus fronteras. Su éxito ha llegado a medio mundo y España no ha sido ajena al fenómeno Can Yaman. ¡Y su legión de fans en nuestro país está de enhorabuena! En Divinity vamos a pasar el verano con nuestro particular adonis turco.