Can Yaman disfruta de sus vacaciones a ritmo de la cordobesa India Martínez

Que Can Yaman siente debilidad por España es algo que ya sabíamos. Pero hace un par de días nos lo ha vuelto a demostrar en sus redes sociales. Y es que el actor, que sigue de vacaciones junto a su chica por el sur de Turquía , decidió compartir con sus seguidores las maravillosas vistas del hotel en el que se han estado alojando, acompañando la idílica estampa ¡con una canción de India Martínez! La elegida ha sido Convénceme, un tema que interpreta junto a Marc Anthony.

Y este acontecimiento no ha pasado desapercibido ni para la mismísima India , que también compartió en sus redes el video y bromeó con sus seguidores sobre el gusto musical del actor. ¿Quiénes serán los cantantes españoles que más le gustan a Can Yaman?

La pareja, ajena a todo este revuelo, sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones . Ayer fue el turno de Gümüşlük, un pequeño pueblo pesquero de Bodrum donde ambos disfrutaron de una cena con los padres de él. Y es que parece que la italiana se ha integrado a la perfección en el entorno de Can y ya es una más de la familia. Después de conocer a sus padres y amigos más cercanos, solo le faltaba por conocer a la abuela del actor . Pero ese momento también ha llegado. Así posaba el intérprete junto a las tres mujeres de su vida.

Can Yaman se ha convertido en toda una estrella mediática que levanta pasiones allá por donde va. Y en Divinity tenemos triple ración de Can para que no te quedes con ganas de más. Este verano disfruta de los reestrenos de 'Dolunay' y 'Erkenci kus' y los nuevos capítulos de 'Matrimonio por sorpresa'.