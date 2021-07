Ya hemos visto que Can Yaman se ha pegado unas vacaciones envidiables junto a Diletta Leotta , primero por la costa italiana y luego por tierras turcas. Pero todo lo bueno llega a su fin y el actor ya se ha vuelto a poner en marcha con la preparación para interpretar a 'Sandokan' , un proyecto que, pese a no haber trascendido mucha información, podría empezar a rodarse en septiembre.

El galán turco por excelencia ha reanudado su entrenamiento y ha querido hacernos partícipes de él y ya de paso alegrarnos la vista. Hace unos días publicaba unas historias en Instagram haciendo unas flexiones un tanto curiosas que no pasaron desapercibidas para sus fans, que comentaron lo curioso de la técnica del actor. Pero, sin duda, lo más comentado ha sido su impresionante estado físico después de unas vacaciones que habrían pasado factura a cualquiera. Algunas seguidoras de Can incluso han encontrado alguna similitud entre estos ejercicios y los que practicaba Can Divit, el personaje que nos hizo enamorarnos de él en 'Erkenci Kuş'.