Diletta Leotta está, sin duda, exprimiendo las vacaciones de verano al máximo. Hace dos meses veíamos cómo la periodista recorría la costa napolitana junto a Can Yaman para luego cruzar la frontera otomana y conocer el país del actor y su familia. Las últimas semanas la presentadora solo se ha dejado ver con sus amigas y familia más cercana y ya hay quien apunta a una posible ruptura.

Parece que Leotta no presta demasiada atención a lo que dicen de ella y ha organizado un evento para celebrar su 30 aniversario en el que no ha escatimado en gastos. La fiesta, que se ha celebrado en la isla italiana de Sicilia, ha contado con todo tipo de personalidades: desde su inseparable compañero Daniele Battaglia, con el que copresenta el programa de Radio 105, ‘Take away’; pasando por Didy, cantante y bailarina de origen dominicano y gran amiga de Diletta; hasta medallistas olímpicos recién llegados de Tokio como Rossella Fiamingo o Gregorio Paltrinieri, bronce y plata en esgrima y natación, respectivamente.

Aunque mirando sus redes sociales pueda parecer que la vida de Diletta es idílica, lo cierto es que nunca hay que fiarse de las apariencias. Ya son muchos los fans (tanto de la italiana como de Can Yaman) que dan por hecha una supuesta ruptura, pero ¿Qué les ha llevado a pensar eso?

Después de verlos recorrer las costas de Italia y Turquía desprendiendo amor y complicidad, la pareja ha pasado el resto del verano en puntos distintos de Italia: ella con sus amigas y él con sus managers tanto italianos como turcos relajándose y dándose un baño de masas en Castellammare di Stabia. Además, desde hace unas semanas ninguno de los dos está dando “me gusta” a las publicaciones del otro y eso, en pleno 2021, no es un buen síntoma. Y la no presencia del actor en la fiesta de cumpleaños de la italiana podría ser la confirmación definitiva de que el amor ha terminado.

Para Can Yaman también está siendo un verano intenso. Hace unos días nos sorprendía con la noticia de que en septiembre empieza a grabar una serie en italiano, ‘Viola come il mare’ y nos informaba del retraso que están sufriendo las grabaciones de ‘Sandokan’, que se posponen a 2022. El nuevo proyecto contará con Francesca Chillemi como compañera de reparto, una actriz que ya hemos podido ver junto al turco en ‘Che Dio ci aiuti’ (‘Que Dios nos ayude’), donde él enamoraba con sus encantos a una novicia. Así que los próximos meses de Can Yaman van a estar cargados de trabajo.