Sin embargo, no todos los rostros conocidos han participado en este llamamiento. Sin duda, la postura de Can Yaman , que ha guardado silencio durante todos estos días, ha llamado poderosamente la atención y ha generado una gran polémica en torno a su figura provocando un aluvión de críticas. Las más duras, sin duda, las del actor Tolga Güleç, que arremetía contra el silencio de uno de los actores más populares y con más proyección internacional del país. "¡Haz una contribución a este mundo! En lugar de compartir tus mejores fotos desnudo, haz algo. ¡Al menos comparte una lista de necesidades! Comparte algo... Eres el más guapo y tienes el mejor cuerpo. ¿Qué ocurre?", escribía el actor.

Días después de estas de estas palabras, Can Yaman sigue sin pronunciarse sobre los incendios ni ha respondido a las críticas que ha recibido. Quien sí lo ha hecho a sido Guven Yaman, su padre.

El progenitor del protagonista de 'Erkenci kus' ha salido en defensa de su hijo y ha justificado su actitud frente a los incendios de su país. "Al compartir esto le has dicho al mundo entero que estamos indefensos y has hecho felices a los que quemaron nuestro país. ¡Qué vergüenza! Vamos a sobrevivir hoy sin rogar a nadie, como lo hemos hecho hasta ahora. Vivimos en Turquía, fundada por Atatürk. Entren en razón", ha escrito el padre del actor, que ha provocado una división entre los fans del actor.

