Los sentimientos están a flor de piel y Adile sueña con que el hombre de su vida la recuerde y recupere los momentos vividos a su lado. Quizá eso ya no ocurra nunca y Münir siga viviendo en sus sueños para siempre. Pero eso no importa. Consciente de que no pueden hacerse ilusiones, Itir insiste en que lo único que importa es la paz y la felicidad que su padre va a sentir con esta boda y esta oportunidad de recuperar a su amor perdido.

Y oírle hablar de su amor le demuestra a Adile que ahora ha llegado el momento de construir una nueva vida a su medida y crear nuevos recuerdos. "Recuerdo la primera vez que vi a Adile. Abrió mi corazón y lo llenó de amor. Nunca he podido sacármela de la cabeza. Ese día supe que había venido al mundo para amarla y llevarla siempre en mi corazón. Sin embargo, el destino no me ha permitido cumplir ese deseo hasta el día de hoy. Mis sueños se han hecho realidad. El dolor de estar separados hizo que me olvidara de todo durante años pero nunca me olvidé de ti".